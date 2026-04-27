«Единая Россия» приняла участие в общеобластном субботнике в Подмосковье

Депутаты, молодогвардейцы, волонтеры, семьи участников спецоперации, школьные группы, трудовые коллективы приняли участие в общеобластном субботнике, который объединил десятки тысяч жителей Подмосковья. Настроение в течение дня создавали вокальные коллективы, для детей были организованы мастер-классы, работала полевая кухня, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

В Балашихе свыше 18 тысяч горожан вышли на улицы, чтобы привести в порядок город после зимы. Субботник прошел на более чем 200 локациях: лесных и парковых зонах, во дворах и на детских площадках, территориях соцучреждений. Центральной площадкой стал Вишняковский лесопарк.

Секретарь регионального отделения «Единой России»» спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, который также принял участие в уборке, напомнил, что по инициативе жителей парк вошел в народную программу партии — сейчас там ведутся работы по благоустройству.

«Мы каждый год стараемся проводить уборку на территориях, которые имеют смысловую нагрузку, и в будущем становятся центрами притяжения. От традиции не отступили и в этом году в качестве центральной площадки выбрали Вишняковский лесопарк. Все работы по его благоустройству панируем завершить уже в этом году», — сообщил Игорь Брынцалов.

Учитель физкультуры Земской гимназии Дарья Сныткина рассказала, что пришла на субботник со своим шестым классом.

«Переживали, что будет погода плохая, но она оказалась солнечной, теплой. Кто-то даже тренировку пропустил, но главное поддержали такое правильное дело», — поделилась настроем Дарья.

В Мытищах Всероссийский субботник объединил более 5500 жителей. Акция прошла на 23 площадках округа — в городе и сельских территориях, во дворах и других общественных пространствах. Здесь убрали мусор, провели благоустройство и высадили деревья и кустарники.

Депутат Мособлдумы от «Единой России», олимпийский чемпион Александр Легков подчеркнул значимость подобных инициатив для развития территорий и объединения жителей:

«Такие акции показывают, насколько людям важно, каким будет место, где они живут. Когда жители выходят вместе на субботник, это настоящий пример ответственности, единства и неравнодушия к своему городу», — сказал депутат.

В Химках в сквере в Подрезково волонтеры убрали от прошлогодней листвы газоны, на дорожках — бытовой мусор, облагородили зоны отдыха, а также освежили кроны деревьев.

В Коломне работа кипела по всему городу. Жители вместе с представителями партии навели порядок на улицах, Репинских пруда, в сквере по Озерскому шоссе, на набережной Дмитрия Донского, а также территории в районе Щуровских прудов и Малого Колычева.

Своими впечатлениями поделилась студентка Кристина Лазу: «Мы работали на Репинских прудах. Это центр города, очень красивое место. Жаль, что жители не всегда берегут такие уголки. Мы постарались убрать территорию на совесть. Погода прекрасная, настроение отличное! Ничуть не жалею, что в выходной рано встала и пришла сюда».

В Пушкине главной площадкой субботника стал сквер Памяти на берегу Учи в Ивантеевке. Около трехсот участников, в числе которых был и депутат Госдумы Сергей Пахомов, очистили прибрежную территории и акваторию реки.

Вскоре на набережной возле сквера появятся ухоженные газоны, удобные дорожки, площадки для занятий спортом, детские зоны отдыха и скамейки. Благоустройство сквера было в числе наказов жителей округа в народную программу «Единой России».

Ранее, на минувшей неделе, Президент Владимир Путин дал старт Всероссийскому онлайн-голосованию за объекты благоустройства, которые войдут в новую народную программу партии. Жители Подмосковья могут проголосовать на портале zagorsreda.gosuslugi.ru до 12 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.