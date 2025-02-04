Дзержинские коммунальщики провели первый в этом году субботник

Как отметил глава города Дзержинский Андроник Пак, в этом году зима тёплая и снега нет, а вот мусор во дворах города и на общественных пространствах, увы, есть. Поэтому и было принято решение провести первый в текущем году субботник.



За два часа работы коммунальщики собрали более 50 кубометров мусора. На месте уборки был установлен специальный бункер. В него собирали листву и спиленные ветки. В работе использовали специализированную технику КамАЗ и погрузочный трактор «Ант».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.