Дворы Дмитровского округа приводят в порядок после зимы

С 15 апреля до 15 июля в Дмитровском округе стартует первая волна ямочного ремонта. Затем до конца сентября пройдет вторая волна — она коснется дефектов, появившихся после зимы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На первом этапе устранят свыше 100 ям по 24 адресам — это более 21 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия. Это те ямы, которые оцифровали еще осенью. Также ведется оперативная работа по отработке заявок от жителей. Так, около дома 47 по ул. Космонавтов Дмитрова образовались серьезные ямы. О них просигнализировала неравнодушная дмитровчанка, приложив к своему обращению несколько фотографий. Дефекты там уже устранены, проезд для машин — безаварийный.

«Зимы была сложной и долгой. Прошу жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и шумным работам в их дворах. Для эффективной работы коммунальщиков необходимо своевременно убирать автотранспорт в дни проведения работ, когда этого просит управляющая компания. С адресами и сроками выполнения работ можно ознакомиться на сайте администрации», — уточнил глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

При наступлении благоприятных погодных условий дорожные службы приступят и к плановому ремонту дорог. Этим летом в округе запланировано отремонтировать более 20 участков муниципальных и региональных дорог протяженностью свыше 40 километров. Важно, за 6 из них жители проголосовали на портале «Добродел»: д. Морозово, с. Орудьево, ул. Заречная и ул. Новая, д. Дубровки уч. 17, п. Новосиньково, мкр. Дуброво (от а/д 'Дмитров-Автополигон' до ж/д № 2) уч. 3 и Шадрино — Ивановское.

С полным перечнем адресов можно ознакомиться на сайте администрации Дмитровского городского округа в разделе «Комфортная среда»https://dmitrov-reg.ru/komfortnaja-sreda/.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что перед регионом стоит задача обеспечить работу всех алгоритмов, которые связаны с содержанием дворов.

«Это партнерство и управляющих компаний, и, безусловно, муниципалитетов, которые должны дать хороший результат и в зимнее время обеспечить чистоту, уборку дворов», — подчеркнул губернатор.