Дворники и первая спецтехника: редкие фото городского хозяйства Москвы XX века
Появились фото того, как выглядело городское хозяйство Москвы в начале XX века
Фото - © главархив Москвы/Комплекс городского хозяйства города Москвы
Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы опубликовала в Telegram-канале фото того, как он выглядел в начале XX века и в советские годы. Снимки из Главархива российской столицы выложили ко Дню работников ЖКХ.
На первых фото представлены дворники начала XX века. Каждый убирал в конкретном квартале или дворе.
На других снимках выложены коммунальные машины. Дворникам помогали поливомоечные и уборочные. Также специалисты ремонтировали дороги.
На иных фото опубликован капитальный ремонт домов. Сотрудники городского хозяйства обновляли фасады, подъезды и крыши.
