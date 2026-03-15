Дворники и первая спецтехника: редкие фото городского хозяйства Москвы XX века

Появились фото того, как выглядело городское хозяйство Москвы в начале XX века

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы опубликовала в Telegram-канале фото того, как он выглядел в начале XX века и в советские годы. Снимки из Главархива российской столицы выложили ко Дню работников ЖКХ.

На первых фото представлены дворники начала XX века. Каждый убирал в конкретном квартале или дворе.

На других снимках выложены коммунальные машины. Дворникам помогали поливомоечные и уборочные. Также специалисты ремонтировали дороги.

На иных фото опубликован капитальный ремонт домов. Сотрудники городского хозяйства обновляли фасады, подъезды и крыши.

