Двойной день рождения отмечает подмосковный ИИ-контролер питания

1 сентября 2023 года в Подмосковье запустили сразу два ИИ-проекта по контролю питания. Уже два года нейросеть следит за тем, чтобы в школах и соцучреждениях каждое блюдо соответствовало утвержденному меню. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Для этого сотрудники учреждений фотографируют подносы с едой и загружают фото в мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Искусственный интеллект анализирует снимки и выявляет ошибки. После чего модераторы проверяют результаты, если нарушение подтверждено — ставится задача на его устранение.

Таким образом, ИИ-контроль за два года помог устранить 1,5 тыс. нарушений в школах и более 2 тыс. нарушений в соцучреждениях. В результате количество жалоб на питание в образовательных и социальных учреждениях сократилось на 25%.

Подробнее изучить эти и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.