Две новые котельные построят в Шаховской в 2025 году

Еще две новые блочно-модульные котельные построят в Подмосковье

В 2025 году в городском округе Шаховская планируется ввод в эксплуатацию двух новых блочно-модульных котельных, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первая котельная будет построена на улице 1-й Советской, в непосредственной близости от местной больницы. Вторая блочно-модульная котельная будет возведена на улице Базаева.

«Ввод в эксплуатацию этих двух новых котельных является важным шагом на пути к модернизации нашей коммунальной инфраструктуры. Блочно-модульные котельные — это современные, эффективные и экологичные решения, которые позволят нам обеспечить стабильное теплоснабжение, а также повысить энергоэффективность и снизить издержки» — прокомментировал глава городского округа Замир Гаджиев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.