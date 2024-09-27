Два очистных сооружения завершат строить в Одинцовском округе в 2025 году

В Одинцовском округе ведется одновременная модернизация двух очистных сооружений — в микрорайоне Верхний Посад в Звенигороде и в поселке ВНИИССОК. После завершения реконструкции качество очистки стоков улучшится для 76 тыс. человек. Темпы работ обсудили на еженедельном совещании главы муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В Верхнем Посаде существуют старые очистные сооружения, рядом с ними строятся новые. В финансировании задействованы и федеральные средства. Уже выполнены работы по планировке территории и подготовке площадки, устройству временных складов и ограждений. При этом существующие очистные продолжают работать», — сообщил заместитель главы округа Михаил Коротаев.

Проект прошел необходимую экспертизу, в ближайшее время между Московской областью и федеральным правительством будет заключено соглашение о продолжении финансирования строительства. Произошло изменение некоторых технических решений, также выросла стоимость строительства. Все эти моменты в новом соглашении учтены. Новые очистные сооружения полностью заменят существующие, дополнительно они смогут принимать стоки от септиков из частного сектора.

«Глубокая модернизация очистных сооружений в поселке ВНИИССОК предусматривает строительство новых блоков грубой и биологической очистки, а также блока доочистки стоков», — проинформировал Михаил Коротаев.

Он также отметил, что на данном объекте существуют сложности, связанные с земельными вопросами. По словам заместителя главы, для завершения экспертизы необходима передача муниципалитету части земельного участка, находящегося в собственности РФ. Это позволит соблюсти установленные санитарные зоны.

Глава округа Андрей Иванов поручил правовому блоку решить существующие проблемы во взаимодействии с Росимуществом и правительством Московской области. Завершение строительства объекта также намечено на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.