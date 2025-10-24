Два дома на проспекте Ильича в Шатуре будут отремонтированы в едином стиле

Дом 51 по проспекту Ильича капитально отремонтируют. Об этом на встрече с жильцами рассказала начальник отдела жилищной политики Любовь Жукова. Собрание собственников прошло по инициативе администрации муниципального округа Шатура и управляющей компании, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Администрация муниципального округа походатайствовала, чтобы дом 51 по проспекту Ильича включили в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2026–2028 годы», — рассказала начальник отдела жилищной политики Любовь Жукова.

В этом году ремонт фасада провели на соседнем доме 53. Таким же красивым в ближайшее время станет его близнец. Напомним, что в доме 53 утеплили фасад с тонким наружным штукатурным слоем, а также заменили окна в подъезде, обновили входные двери, провели ремонт отмостки вокруг дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.