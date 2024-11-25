Дубна справилась с последствиями циклона «Каэтано»

По поручению главы городского округа Дубна Максима Тихомирова, городская коммунальная служба МБУ «ЖКУ» была переведена на круглосуточную работу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ночь с пятницы на воскресенье коммунальщики приступили к расчистке улиц и дворов, остановок общественного транспорта и подходов к учреждениям социальной сферы.

Для выполнения задач по уборке снега в Дубне задействовано более 40 единиц техники и свыше 70 сотрудников МБУ «ЖКУ». За день в среднем коммунальщикам удавалось очистить более 60 км автомобильных и дворовых дорог.

В этом году Дубна не заключала контракты с подрядными организациями, и уборка города проводится силами МБУ «ЖКУ». Это сделано для развития МБУ «ЖКУ», приобретения новой техники, необходимой для уборки снега зимой и работы в летнее время года. За период с января 2024 года по ноябрь 2024 года автопарк пополнили 3 новых автомобиля типо «Газель», 2 экскаватора погрузчика, 2 мини погрузчика, 2 трактора МТЗ 320.4, 1 самосвал. что позволит значительно увеличить эффективность работы коммунальных служб.

Такое решение также направлено на улучшение качества обслуживания жителей и обеспечение более быстрого реагирования на неблагоприятные погодные условия. Дубна продолжает демонстрировать свою готовность справляться с любыми вызовами, обеспечивая комфорт и безопасность для горожан.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.