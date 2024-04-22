Дубна примет участие в трибуне «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Делегация из Дубны примет участие в открытой трибуне на тему «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области», передает пресс-служба администрации городского округа.

Дубна вошла в государственную программу по модернизации объектов теплоснабжения, которая в 2024 году коснется 33,7% населения города, в 2025 году — 27%.

Будет выполнен капитальный ремонт сетей по ул. Энтузиастов, ул. Промышленной и ул. Вернова и котельных по ул. Промышленной, ул. Тверской.

В мероприятии также примут участие депутаты Московской областной думы, представители министерства энергетики, министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Главного управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, Общественной палаты Московской области, администраций городских округов, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

В ходе встречи жители смогут ознакомиться с планами по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в своих городских округах в текущем году и в более отдаленной перспективе, а также задать волнующие их вопросы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.