Дорожные службы Раменского округа продолжают уборку снега

«Дворовых территорий у нас очень много. А эта зима выдалась такой морозной и снежной. Во время снегопадов наша техника и рабочие выходили в 6 утра. В первую очередь мы расчищали вход в подъезды, проездные дороги и подходы к социально значимым объектам. Сейчас мы начинаем делать зачистку, то есть вручную дочищаем детские площадки и парковки. Хотела бы обратиться к жителям, пожалуйста, при возможности убирайте свои автомобили во время работы техники, это для всеобщего комфорта», — отметила Наталья Кулигина, директор ТУ «Центральное».

Важная часть расчистки придомовой территории — ручная уборка снега и наледи. Дворники убирают снег рядом с припаркованными машинами и в местах, где снегоуборочная техника не проедет. Задача дорожников очистить и подходы к контейнерным площадкам.

С января текущего года ТУ «Центральное» включает в себя 17 населенных пунктов, в которых проживает почти 49 тысяч человек. Работа по уборке и вывозу снега после затянувшегося снегопада продолжается. На сегодняшний день с центральной территории округа вывезено более 8 тысяч кубометров снега.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.