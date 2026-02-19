Дорожные службы Егорьевска расчищают дворы после снегопадов

Коммунальные службы Егорьевска с раннего утра 19 февраля вышли на уборку снега в пятом микрорайоне. Бригады расчищают внутриквартальные проезды, парковки и подходы к школам и детским садам.

Рабочий день у сотрудников службы благоустройства начался в семь утра. Начальник второго участка Леонид Смирнов вывел на линию пять единиц техники, в том числе фронтальный погрузчик для пробивки проездов и компактный погрузчик для парковок и труднодоступных мест. Восемь дворников очищают ступени и подходы к социальным объектам, а с девяти часов присоединяются к уборке снега вдоль бордюров и на парковках.

По словам Смирнова, февральские снегопады не дают расслабиться. Бригады работают с семи утра до четырех часов вечера с перерывом на обед. В течение дня планируется вывоз снега 20-кубовым самосвалом и дальнейшая расчистка дворовых территорий.

«Объем работы колоссальный, быстро убрать везде невозможно, но мы доберемся до каждого двора и приведем все в порядок. Просим жителей отнестись с пониманием», — отметил Смирнов.

Он добавил, что дорожные службы продолжают работать без остановки, чтобы обеспечить безопасный проезд и проход для жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.