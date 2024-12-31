Дорожные службы Долгопрудного 31 декабря чистят город от снега

Зима в канун Нового года подарила долгопрудненцам сказочную погоду. В городе идет волшебной красоты снегопад. А вот дорожным служба Долгопрудного не до праздников: с раннего утра они приводят в порядок улицы округа, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Как сообщили в Отделе транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Долгопрудного, сегодня, 31 декабря, на дорогах города работают 21 единица различной техники и 25 рабочих, занимающихся ручной уборкой.

Проводится очистка и обработка дорог, тротуаров и остановок, уборка урн и мусора, расчистка пешеходных переходов и другие мероприятия.

Так, вывоз снега осуществляется с Лихачевского шоссе и улицы Московская, а на Старом Дмитровском шоссе и на проспекте Пацаева идет ямочный ремонт.

Работы проходят также на улицах Заводская, Первомайская, Дирижабельная, Набережная, Циолковского, Павлова, Транспортный проезд, проезд Строителей, улица Загорская, Октябрьская, 25-го Съезда, Ленинградская, Железнодорожная, на Новом шоссе, в районе путепровода Хлебниково и в других частях округа.

Задействованы комплексные дорожные машины, трактора, самосвалы.

И напоминаем, за уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.