Дороги Петербурга готовят к неформальному саммиту лидеров стран СНГ

В преддверии Нового года коммунальные службы Санкт-Петербурга активизируют работы по благоустройству. Наибольшее внимание уделяется местам массового скопления людей — скверам, пешеходным зонам и основным транспортным артериям, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Вопреки прогнозируемой пасмурной и ветреной погоде, работы по облагораживанию городских территорий не останавливаются. В первоочередные задачи входит удаление смета с проезжей части и тротуаров, наведение порядка в лотковой зоне и регулярная очистка мусорных контейнеров.

В ближайшие выходные Санкт-Петербург станет местом проведения неформального саммита лидеров стран СНГ. В связи с этим усиленные мероприятия по уборке и благоустройству сконцентрированы на подъездных путях в город, ключевых панорамных точках, а также на маршрутах следования делегаций.

При этом городские организации заверяют, что график уборки второстепенных улиц и переулков останется без изменений. Внимание коммунальных служб будет уделено всем районам города.

Традиционный предновогодний неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге пройдет в этом году 21-22 декабря.

