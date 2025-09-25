Дома и социальные объекты Менделеево подключают к новым теплосетям

К новому трубопроводу горячего водоснабжения подключили уже порядка 10 домов, детскую поликлинику, больницу и детсад.

Переврезка идет в рамках масштабной модернизации инженерной инфраструктуры Менделеево. По программе в поселке заменили 18 километров теплосетей и работают на оставшихся двух километрах участка.

«Капитальный ремонт по замене тепловой сети проходит от блочно-модульной котельной до жилых домов. Укладываем специальные трубы ППУ в оцинкованной изоляции — для горячей воды и трубы стальные усиленные для отопления, осталось два километра», — сказал начальник участка подрядной организации «Стайлгрупп» Виктор Смагин.

Кроме того, в Менделеево завершают строительство блочно-модульной котельной. Ее пуско-наладка запланирована на октябрь. Объект построили при поддержке губернатора Андрея Воробьева по госпрограмме Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

«Новая котельная обеспечит теплоснабжение всех 57 домов в Менделеево, социальных объектов и предприятия ВНИИФТРИ. Позитивные изменения затронут свыше 7 тысяч наших жителей», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Отопительный сезон начался в поселке с действующей котельной. На соцобъекты запланировано подать тепло в ближайшие два дня, а после специалисты приступят к пуску отопления в жилые дома. При подготовке к осенне-зимнему периоду на котельной отремонтировали котлы, деаэратор, заменили теплообменники и сетевые насосы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что промахов не должно быть допущено при включении отопления в Подмосковье.

«Традиционно этот процесс (включение отопления — ред.) занимает определенный период. Понятна нервозность людей, у которых что-то завоздушило, что-то не открылось», — сказал Воробьев.