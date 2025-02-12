Дом многодетной семьи в Егорьевске подключили к газу на льготных условиях

В муниципальном округе Егорьевск продолжается реализация президентской программы социальной газификации. На данный момент газифицировано 94 населенных пункта. Право на льготное подключение домовладений к газу имеют многодетные семьи, ветераны боевых действий, семьи пенсионеров, члены семей погибших военнослужащих и другие категории граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Недавно «голубое топливо» пришло в дом семьи Агеевых в деревне Гридино. У супругов трое детей. До подключения к газу помещение отапливали при помощи электрического котла, что для семейного бюджета было довольно накладно. За отопление зимой семья платила около 16 тысяч рублей. Глава семьи, Александр, поделился, что о президентской программе по соцгазификации супругам рассказали друзья, которые уже воспользовались льготами.

«Насколько это просто было: я узнал, а через час уже была отправлена заявка. Дней через 10 пришел ответ, что мне все одобрено. Трубы проложили, а через месяц где-то приехали монтажники, с ними нужно было какие-то акты заполнить. И ве вместе у нас заняло около двух с половиной месяцев», — рассказал Александр Агеев.

Семье Агеевых также выдали сертификат на приобретение необходимого оборудования, стоимостью до 80 тысяч рублей.

«На территории округа 72 домовладения, у которых подтвержден льготный статус. В настоящее время 56 домовладений подключено к газу, по семи ведется заключение договоров и 6 домовладений подготавливаются к пуску газа», — отметил и. о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа Егорьевск Владимир Лазарев.

Согласно плану этого года по программе «Развитие газификации Московской области» «голубое топливо» придет еще в 4 деревни: в Бормусово, Сабанино, Алексино-Шатур и Куплиям. Продолжается и реализация программы по газификации многоквартирных домов на селе. В прошлом году газифицировали 10 МКД, еще 4 дома, в Рахманово, Большом Гридино и Поповской, газифицируют в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.