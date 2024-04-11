Дольщики в ЖК «Белые росы» в Котельниках продолжают получать ключи

В ЖК «Белые росы» городского округа Котельники продолжается вручение ключей в корпусах № 1 и 2, передает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Подписание документов и приемка жилья идет в тесном взаимодействии с фондом защиты прав дольщиков и Минжилпотилики региона. На данный момент ключи от долгожданных квартир получили 720 дольщиков.

Первоначально дольщики должны были получить квартиры в 2015 году. Застройщик ООО «Стройкомфорт» не выполнил обязательства. В апреле 2021 года дома для завершения строительства передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области. ЖК «Белые росы» достроен, введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет.

Дольщики, после подписания акта приема-передачи, смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.