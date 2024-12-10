Дмитровские городские службы оперативно устраняют последствия снегопада

В условиях продолжающихся снегопадов городские службы Дмитрова демонстрируют высокую эффективность в реагировании на обращения жителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В одном из городских телеграм-чатов жительница Дмитрова сообщила о необходимости очистки лестницы между домом № 15 на улице Подъячева и домом № 30 на улице Старомосковской, а также о состоянии дороги вдоль этого дома. Менее чем через час после обращения она получила от специалистов МКУ «ЖКХ и благоустройство» подробный отчет с фотографиями, подтверждающими выполненные работы.

«Мы всегда готовы реагировать на обращения наших жителей. В условиях продолжающихся снегопадов городские службы прилагают все усилия для поддержания порядка и безопасности в населенных пунктах округа. Призываю жителей быть внимательными на дорогах и соблюдать осторожность», — отметил заместитель главы Дмитровского округа Михаил Жуков.

Продолжается очистка дворов и общественных пространств от снега, а также противогололедная обработка. По информации синоптиков, осадки продолжаются, и специалисты МКУ «ЖКХ и благоустройство» работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителям.

В случае возникновения внештатных ситуаций жители могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону +7 (499) 702-22-22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.