Дмитрий Волошин проверил подготовку к отопительному сезону в Новых Химках

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду. Специалисты «ТСК Мосэнерго» проводят работы на Юбилейном проспекте. Здесь, вблизи домов № 72 и № 76 ведется перекладка магистральной теплотрассы для бесперебойной работы центрального теплового пункта, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Подготовка к зимнему сезону требует высокой степени ответственности и слаженной работы всех служб. Поэтому мы контролируем этот процесс на всех этапах. Особое внимание уделяем адресам, где прошлой зимой зафиксированы порывы и отключения. Обновления на центральном тепловом пункте позволили повысить качество теплоснабжения в многоквартирных домах на Юбилейном проспекте», — прокомментировал Дмитрий Волошин.

Реконструкция проходит в рамках планового ремонта «ТСК Мосэнерго» и реализации инвестпрограммы. Следят за работами также местные жители.

«Работы ведутся, регулярные. Видим, что капитально меняют трубы. Теперь будем ждать новый отопительный сезон», — сказала химчанка Галина Залипаева.

Также работы ведутся в разных микрорайонах округа. Специалисты «ТСК Мосэнерго» перекладывают магистральный трубопровод на улице 9 Мая, ремонтируют котлы на улице Октябрьской в Сходне.

«На данный момент бригады работают на улице Репина — меняют запорную арматуру, устраняют повреждения, выявленные в результате гидравлических испытаний. Также меняем локальные участки разводящих тепловых сетей по округу», — рассказал директор химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» Сергей Чубаров.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки

Всего в этом сезоне в рамках инвестпрограммы «ТСК Мосэнерго» специалисты модернизируют котельные, а также теплосети по 47 адресам в микрорайонах. К отопительному сезону заменят около 20 километров теплосетей по всему округу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.