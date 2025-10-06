Дмитрий Патрушев: РЭО поможет создать 37 объектов по обращению с отходами

В России при участии Российского экологического оператора (РЭО) будет создано 37 новых объектов для обращения с отходами. Об этом вице-премьер Дмитрий Патрушев рассказал в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщает со ссылкой на телеканал «Россия-24» сообщает ТАСС .

Патрушев отметил, что с начала реформы в сфере обращения с отходами в стране уже построено около 300 объектов, а в ближайшие шесть лет предстоит возвести еще 400.

«В 2025 году правительство предусмотрело возможность в 19 регионах, где есть у нас различные сложности со строительством инфраструктуры, ускорить процесс за счет того, что государственная структура, наш Российский экологический оператор, выступит одним из основных участников при реализации проектов. За счет такого механизма должно быть создано 37 объектов», — отметил Патрушев.

Касаясь выполнения федерального проекта «Генеральная уборка», Патрушев подтвердил, что работы на крупнейших объектах идут по графику.

«В его рамках у нас продолжается ликвидация накопленного вреда окружающей среде, самые крупные объекты — это бывший полигон „Красный Бор“, который находится у нас в Ленинградской области, а также промплощадки „Усольехимпрома“ и Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, которые находятся в Иркутской области. Но я побывал на всех площадках и отмечу, что работы идут штатно и в соответствии с графиком, — пояснил Патрушев.

Он уточнил, что в намеченные сроки планируется очистить от накопленного вреда все эти объекты.