Дмитрий Бондарь предложил ввести рейтинг УК по оценкам жильцов
Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предложил создать федеральный рейтинг управляющих компаний на основе оценок собственников жилья, сообщает NEWS.ru.
По словам Бондаря, отсутствие прозрачной государственной системы оценки позволяет недобросовестным управляющим компаниям работать «по принципу минимальных усилий» без потери клиентов. Смена обслуживающей организации связана с бюрократическими сложностями, а данные о нарушениях разрозненны.
«Отсутствие прозрачного рейтинга на базе государственной системы, на мой взгляд, приводит к тому, что недобросовестные управляющие компании продолжают работать по принципу минимальных усилий без потери клиентов. Вместо конкурентной борьбы за качество услуг на рынке ЖКХ зачастую процветает безразличие к мнению потребителя, так как смена обслуживающей организации сопряжена с бюрократическими сложностями, а информация о реальных нарушениях разрознена. Следует внедрить публичный рейтинг УК с верифицированной оценкой собственников жилья через портал ГИС ЖКХ и мобильное приложение „Госуслуги.Дом“», — сказал Бондарь.
Эксперт отметил, что покупатели жилья тщательно выбирают район и планировку, но не могут повлиять на выбор управляющей компании. По его мнению, федеральный рейтинг позволит видеть реальную оценку работы УК, частоту аварий и скорость устранения проблем, что создаст рыночную мотивацию повышать качество услуг.
Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный призвал передать сферу ЖКХ под контроль государства, чтобы сдержать рост тарифов.
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