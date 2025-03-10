Для жителей Рузского кластера услуги по обращению с мусором теперь доступны в МФЦ
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Жители Истры, Наро-Фоминска, Волоколамска, Шаховской и Лотошино теперь могут воспользоваться услугами регионального оператора Рузского кластера в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Какие услуги доступны?
- консультации по вывозу отходов, порядку расчета нормы накопления;
- оформление заявлений и получение необходимых справок, документов в части обращения с ТКО;
- заключение договоров на вывоз ТКО;
- открытие, закрытие и корректировка по лицевым счетам.
Адреса и часы работы МФЦ:
- г. Истра, адрес: пл. Революции, д. 3, кабинет № 3, время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00)
- г. Наро-Фоминск, адрес: ул. Ленина, д. 8, время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00)
- г. Волоколамск, адрес: г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3, время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00)
Доступность услуг в МФЦ обеспечит более высокий уровень сервиса и удобства для жителей.
Главная цель — упростить и ускорить процесс получения информации потребителями о порядке обращения с отходами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.
«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.