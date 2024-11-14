Для уборки территорий в Подмосковье задействуют 24 новых самосвала зимой

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области передало ключи еще от 24 самосвалов в 11 муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Технику сегодня получили: Лотошино, Лыткарино, Луховицы, Люберцы, Можайский округ, Наро-Фоминск, Одинцовский округ, Павловский Посад, Подольск, округ Пушкинский, Раменский округ.

Транспорт значительно упростит управление уборочными процессами. Новые спецмашины позволят решать на местах ряд коммунальных задач, включая вывоз снежных масс после уборки дорог и общественных пространств.

Машины распределили по муниципалитетам с учетом потребности в них. В приоритете были территории с наибольшей площадью, кроме того, учитывалась численность уже имеющейся техники в автопарке коммунальных служб и степень ее амортизации.

Всего Министерством в преддверии зимнего периода в этом году было закуплено 72 единицы автосамосвалов. Все они уже переданы в городские округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.