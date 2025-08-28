Для 1 млн жителей Подмосковья ускорили мобильный интернет

Оператор сотовой связи завершил первый этап большой программы рефарминга в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

С начала года инженеры модернизировали сотни базовых станций в крупных городских округах ближнего Подмосковья. Это позволило увеличить среднюю скорость скачивания на 11%, а загрузки — более чем на 4%.

Обычно рефарминг подразумевает полный перевод сети 3G в LTE, но в условиях поселений с большим числом активных абонентов такой переход может негативно повлиять на качество голосовых вызовов. Более того, на сети третьего поколения все еще работают многие M2M-устройства, включая банкоматы, платёжные терминалы, системы навигации и другие умные решения для города и жилых домов. В качестве компромисса специалисты сохраняют ряд полос 3G и при рефарминге применяют технологию DSS (Dynamic Spectrum Sharing), уникальное среди операторов решение, которое динамически распределяет ресурсы между 3G и LTE в зависимости от нагрузки. Если в одной полосе она растет, то базовая станция автоматически начинает использовать частотный ресурс другой сети.

Рефарминг коснулся крупнейших городских округов: Долгопрудного, Мытищ, Королева, Балашихи, Реутова и Люберец. Это позволило увеличить пропускную способность сети и обеспечить жителям более быстрый и стабильный мобильный интернет даже в часы пик.

«Первый этап рефарминга охватил семь густонаселенных поселений Подмосковья, но мы нацелены продолжить модернизацию и в остальных округах, опоясывающих столицу. Наши инженеры постоянно анализируют нагрузку на сеть и улучшают инфраструктуру в одном из самых развивающихся регионов страны, чтобы абоненты всегда имели доступ к высокоскоростному и стабильному мобильному интернету», — отметил директор московского отделения МегаФона Виктор Югай.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.