Диспетчеры Мособлводоканала провели более 1,4 тыс консультаций за октябрь

Диспетчеры единой телефонной линии Мособлводоканала в октябре предоставили абонентам 1 476 консультаций по вопросам водоснабжения и водоотведения. Линия круглосуточно обслуживает жителей восьми округов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Единая телефонная линия Мособлводоканала обслуживает жителей Павлово-Посадского, Богородского, Лосино-Петровского, Орехово-Зуевского округов, а также Шатуры, Электростали, Чехова и Воскресенска. В октябре диспетчеры предоставили абонентам 1 476 консультаций.

Каждое обращение рассматривают индивидуально. Если вопрос можно решить дистанционно, диспетчер дает необходимые разъяснения во время разговора. Если требуется техническое вмешательство, информацию оперативно передают профильным специалистам.

При необходимости по адресу заявителя выезжает дежурная бригада. Мастера обследуют инженерные коммуникации, устанавливают причину неисправности и проводят ремонтно-восстановительные работы. Такой порядок позволяет своевременно реагировать на обращения жителей.

Получить консультацию по вопросам водоснабжения и водоотведения можно по бесплатному телефону Мособлводоканала +7 (800) 222-02-05. Линия работает круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.