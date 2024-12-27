Диагностику крупнейших ЛЭП и подстанций Подмосковья провели с тепловизорами

Такой метод диагностики позволяет выявлять скрытые дефекты на начальной стадии без вывода оборудования в ремонт и минимизировать риски технологических нарушений, влияющих на надежность электроснабжения потребителей.

На подстанциях методика помогает отследить повреждения контактных соединений и изоляции, уровни жидкости в маслонаполненном оборудовании, параметры работы систем охлаждения. На линиях электропередачи особое внимание уделяется состоянию различных креплений, зажимов, соединений и других элементов. Контроль проводится дважды в год — в зимние и летние месяцы.

Энергетики провели диагностику оборудования объектов Московского энергокольца, питающих центров городских округов Дмитровский, Рузский, Можайский, Сергиево-Посадский, Богородский, Истра, Солнечногорск. Также обследованы ключевые воздушные и кабельно-воздушные линии электропередачи, в том числе связывающие столичную энергосистему с соседними регионами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.