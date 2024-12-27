Диагностику крупнейших ЛЭП и подстанций Подмосковья провели с тепловизорами
Фото - © Филиала ПАО «Россети» - МЭС Центра
Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Центра завершили годовую программу тепловизионного обследования электросетевых объектов Московской области. Энергетики провели диагностику оборудования 39 подстанций и около 4 тыс. км ЛЭП 220-750 кВ.
Такой метод диагностики позволяет выявлять скрытые дефекты на начальной стадии без вывода оборудования в ремонт и минимизировать риски технологических нарушений, влияющих на надежность электроснабжения потребителей.
На подстанциях методика помогает отследить повреждения контактных соединений и изоляции, уровни жидкости в маслонаполненном оборудовании, параметры работы систем охлаждения. На линиях электропередачи особое внимание уделяется состоянию различных креплений, зажимов, соединений и других элементов. Контроль проводится дважды в год — в зимние и летние месяцы.
Энергетики провели диагностику оборудования объектов Московского энергокольца, питающих центров городских округов Дмитровский, Рузский, Можайский, Сергиево-Посадский, Богородский, Истра, Солнечногорск. Также обследованы ключевые воздушные и кабельно-воздушные линии электропередачи, в том числе связывающие столичную энергосистему с соседними регионами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.
«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.