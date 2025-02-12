Деревню Шатуры газифицируют по губернаторской программе в 2025 году

Населенный пункт в Шатуре планируют газифицировать в течение текущего года. Работы проводятся в рамках губернаторской программы газификации региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программу газификации вошли еще пять деревень муниципалитета: Алексино-Туголес, Волосунино, Ворово, Гора и Шелогурово.

В деревне Подлесная работы по укладке газопроводов уже начались. До конца июня 2025 года здесь построят газовые сети общей протяженностью более двух километров.

Проектирование и строительство газопроводов в ранее не газифицированных поселках Подмосковья осуществляется по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». В рамках программы Мособлгаз строит в поселениях газопроводы-источники и внутрипоселковые сети. В 2025 году газовая инфраструктура появится в 70 населенных пунктах Подмосковного региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.