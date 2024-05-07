Депутаты проверили ход капремонта домов в Наро-Фоминске

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Депутат Мособлдумы Александр Баранов совместно с представителями совета депутатов Наро-Фоминского округа и комитета по ЖКХ администрации округа проверили, как ведутся работы по капремонту домов № 7 и 20 по ул. Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

«В домах ведутся работы по утеплению чердачных помещений для снижения теплопотерь и защиты кровельных конструкций. Подрядная организация фонда капитального ремонта Московской области ООО «Стройстатус» выполняет работы по ремонту скатной кровли: проводятся работы по замене стропильной системы, очистке и утеплению чердачного помещения, замене шиферного покрытия на металлический профлист. Все работы планируется завершить до конца мая», — отметил Баранов.

В текущем году в рамках региональной программы капремонта отремонтируют 56 жилых домов в городском округе Наро-Фоминск.

За соблюдением строительных норм и правил в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители Подмосковья могут на интерактивной карте фонда капремонта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями