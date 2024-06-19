Депутаты Мособлдумы обсудили ход капремонта в Пушкинском

Депутаты Мособлдумы и представители местной администрации Пушкинского г. о. встретились с жителями микрорайона Дзержинец. В ходе выездного совещания делегация вместе с жителями осмотрели ход работ по ремонту кровли и фасада. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Прямой диалог с жителями — важный инструмент для повышения эффективности работы. председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, руководитель проекта центра управления проектами фонда капитального ремонта Московской области по округу Антон Филонов и глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов провели рабочую встречу с жителями микрорайона Дзержинец.

«В ходе выездного совещания делегация вместе с жителями осмотрели ход работ по ремонту кровли и фасада. На данный момент строители завершили уже 60% работ по замене крыши.



«Крыши в октябре под дождем уходят в прошлое. Жители рады, по соседству уже есть три «свечки», которым утеплили фасады в рамках программы капремонта. Дома выглядят очень аккуратно», — отметил Сергей Пахомов.

При ремонте фасада панельной девятиэтажки дома № 7 в Дзержинце также проводится замена окон в подъездах, лифтов, а также приведение в порядок балконов, козырьков, входных групп и отмостки. В текущем году, в рамках масштабной программы капитального ремонта, будет отремонтировано 196 жилых домов в муниципальном округе.

«Гражданская активность в последние годы становится более заметной. Все пожелания и беспокойства жителей услышаны и взяты в работу. Спасибо всем, кто сегодня пришел и озвучил свои насущные вопросы», — подчеркнул Антон Филонов.

«Обратная связь от жителей позволяет нам оперативно реагировать на возникающие проблемы и улучшать качество предоставляемых услуг. Мы благодарны жителям за активное участие и готовы продолжать сотрудничество для повышения уровня жизни в регионе», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

За соблюдением строительных норм и правил в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», курируемого МинЖКХ Подмосковья.

Для проверки, включен ли ваш дом в программу капремонта и узнать сроки проведения работ, посетите сайт фонда по ссылке или самостоятельно в разделе «Карта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.