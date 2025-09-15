Депутат Вшивцев контролирует газификацию дома ветерана СВО из Можайского округа

Фото - © Эта встреча – не единичный случай, а продолжение системной работы Владимира Вшивцева по поддержке ветеранов/Ирина Палёнова

Депутат фракции «Единая Россия» Мособлдумы Владимир Вшивцев совместно с председателем совета депутатов Можайского округа Лидией Афанасьевой посетили семью ветерана специальной военной операции Романа Гомыляева. Цель визита — личный контроль за ходом работ по газификации их единственного жилья и пример того, как реальная поддержка и внимание к тем, кто стоял и стоит на страже нашей Родины, воплощаются в жизнь. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

Эта встреча — не единичный случай, а продолжение системной работы Владимира Вшивцева по поддержке ветеранов боевых действий. Ранее, в ходе предыдущего визита, Роман Гомыляев обратился к депутату с просьбой — ускорить процесс газификации дома. Понимая, насколько важен этот вопрос для комфортного проживания семьи, Владимир Вшивцев незамедлительно взял его на личный контроль.

Сегодняшний визит подтвердил, что обращение не осталось без внимания. Специалисты Мособлгаза уже активно работают над решением проблемы. Кроме того, в ходе беседы с Романом были обсуждены дальнейшие шаги по развитию его личного подсобного хозяйства, что свидетельствует о комплексном подходе к поддержке ветеранов.

«Для меня, как депутата, офицера, ветерана боевых действий в Афганистане, крайне важно, чтобы те, кто рисковал своей жизнью ради безопасности нашей страны, чувствовали поддержку и заботу. Газификация дома — это не просто бытовой вопрос, это вопрос создания достойных условий для жизни и благополучия семьи», — подчеркнул Владимир Вшивцев.

Роман Гомыляев выразил искреннюю благодарность депутатам за их внимание и активное содействие. Он отметил, что подобные встречи и оперативное решение проблем дают ветеранам уверенность в том, что их интересы не остаются без внимания.

В завершение встречи, Владимир Вшивцев и Лидия Афанасьева пожелали семье ветерана здоровья, счастья и успехов во всех их начинаниях.

Такие инициативы — яркое свидетельство того, что забота о защитниках Родины — это не просто слова, а конкретные действия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.