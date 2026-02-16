Депутат настаивает на проверке сферы ЖКХ после случаев гибели людей из-за снега

Гибель людей в результате падения снега с крыш — это не «несчастный случай», а следствие системных сбоев. Если за неделю погибает девять человек и еще 15, среди которых есть дети, получают травмы, причину следует искать не в погодных условиях, а в организации работ. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказал депутат Государственной думы Владимир Плякин.

Он потребовал инициировать проверку в жилищно-коммунальной сфере — причем не «для галочки», а по существу.

«Да, зима в этом году снежная. Да, кадров не хватает. Но тарифы на коммунальные услуги тоже растут. И логично было бы ожидать, что за наши же деньги будет обеспечена элементарная безопасность: очищенные крыши, огражденные опасные зоны, тротуары безо льда, своевременная реакция управляющих компаний. Провести аудит сферы ЖКХ в такой ситуации — наверное, разумное решение. Но не формальный, „для отчета“, а с конкретными выводами: хватает ли техники и людей, как распределяются средства, кто и как контролирует исполнение?» — высказался Плякин.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что ответственность должна быть персональной: она лежит не только на сотрудниках, осуществляющих уборку крыш, но и, в первую очередь, на руководителях управляющих компаний — за недостаточный контроль и бездействие. Также ее должны нести надзорные органы и муниципальная власть — за несвоевременное проведение проверок.

Можно долго рассуждать о сложной погоде и объективных проблемах, однако гибель людей, особенно детей, абсолютно недопустима, подчеркнул депутат. Обеспечение безопасности граждан — это прямая обязанность системы, которую жители исправно финансируют ежемесячно, заключил он.

