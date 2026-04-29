Депутат Якубовский разъяснил порядок оплаты долгов по ЖКУ

Депутат Госдумы Александр Якубовский объяснил, как действовать при пропуске срока оплаты жилищно-коммунальных услуг и какие последствия возможны при длительной просрочке, сообщает RT .

Если срок оплаты ЖКУ пропущен, задолженность лучше погасить как можно быстрее. При отсутствии такой возможности следует письменно обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию и согласовать график выплат.

«Закон здесь исходит из разумного баланса. Коммунальные услуги должны оплачиваться вовремя: от этого зависят содержание дома, работа сетей, расчеты с ресурсоснабжающими организациями. Но и гражданина нельзя автоматически лишить жизненно необходимых услуг из-за одного пропущенного платежа», — пояснил парламентарий.

Пени начисляются не сразу. По словам депутата, первые 30 дней долг можно закрыть без дополнительных начислений. После этого сумма начинает расти, а при длительной неуплате возможны предупреждение, ограничение отдельных услуг и судебное взыскание.

«Первые 30 дней дают возможность закрыть долг без дополнительных начислений. Но если ситуацию затянуть, то задолженность начнет расти. При длительной неоплате могут последовать предупреждение, ограничение отдельных коммунальных услуг, а затем и судебное взыскание. Если сумма в платежке вызывает вопросы, ее нужно не просто игнорировать, а проверять. Следует запросить расшифровку начислений, сверить показания счетчиков, тарифы, перерасчеты и пени», — посоветовал Якубовский.

Все обращения рекомендуется фиксировать письменно через ГИС ЖКХ, личный кабинет, электронную почту или заявление в управляющую организацию.

«Важно, что если нет возможности оплатить всю сумму сразу, то нужно все равно выйти на связь и оформить понятный график погашения. Это значительно снижает риск ограничения услуг, начисления лишних пеней и судебного спора», — заключил депутат.

