Снег в Московском регионе будет идти до 1 мая включительно

В Московском регионе среда, четверг и пятница пройдут под знаком мокрого снега и дождя. Местами возможен прирост снежного покрова до 2 см, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Осадки начнутся уже в ночь на среду. По словам синоптика, за ночь может выпасть до 3 мм влаги. Этого достаточно, чтобы на газонах и машинах появился снежный слой.

Днем в среду осадки не прекратятся, но станут менее интенсивными. В четверг и пятницу ситуация повторится: ночью — преимущественно мокрый снег, днем — дождь с переходом в снежную фазу.

«В четверг ночью местами небольшие осадки, преимущественно мокрый снег. Днем тоже небольшие осадки, дождь, мокрый снег, хотя температура уже плюс 5–7. В пятницу ночью местами небольшие осадки, преимущественно мокрый снег, в Москве около 0 и по области от минус 4 до плюс 1, как и в четверг», — рассказал Макарова.

Температурный режим в эти дни будет околонулевым. Именно сочетание плюсовой температуры днем и минусовой ночью дает мокрый снег. При этом синоптики не ждут налипания снега на проводах или ветках. Осадки останутся локальными и непродолжительными.

В субботу и воскресенье, по данным Гидрометцентра, осадков не ожидается. Снежный эпизод закончится так же внезапно, как и начался.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.