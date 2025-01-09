Депутат Госдумы рассказала, что делать при плохой уборке снега коммунальщиками

Зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ Светлана Разворотнева заявила, что за последние годы Москва добилась максимальных успехов в обеспечении чистоты улиц и дворов и безопасности зимой, но, если возникают какие-то проблемы, всегда можно подать жалобу: на нее своевременно отреагируют, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Действует система рейтингов для районов и жилищников: учитываются количество жалоб и подтвержденных жалоб, если проверяющие выехали и убедились. Это все влияет на рейтинг района и ГБУ Жилищник», — сказала депутат.

По ее словам, в столице также действует общая система мониторинга: во время сильных снегопадов создаются специальные штабы, на места выезжают контрольные группы.

При этом любая система городского хозяйства рассчитана только на определенное количество осадков. В последние годы зима чаще бывает теплой и достаточно бесснежной. В прошлом году выпало неконтролируемое количество осадков, но коммунальные службы успешно справились, также отметила она.