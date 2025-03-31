Депутат Госдумы Панин проконтролировал ход капремонта коллектора в Куровском

В рамках реализации Народной программы депутат Государственной Думы, секретарь орехово-зуевского отделения партии «Единая Россия» Геннадий Панин провел мониторинг работ на участке в парке «Меланж», где проходит трехметровый коллектор, ранее ставший причиной нескольких провалов и сбоев в работе системы водоотведения. Из-за аварийной ситуации коммунальные службы были вынуждены использовать насосные станции для поддержания работоспособности системы. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«Хочу выразить благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за решение о замене участка коллектора не только в центре города, но и в Заречном микрорайоне. Обсудили с подрядчиком возможность ускорения работ и достигли взаимопонимания. Участок в парке „Меланж“ будет завершен в первую очередь, после чего обязательно проведем восстановительные работы», — подчеркнул парламентарий.

Всего в этом году в Куровском планируется построить более 1,5 км трубопроводов системы водоотведения. На эти цели выделено свыше 270 миллионов рублей. Напомним, что в прошлом году на территории бывшего меланжевого комбината уже было построено 1,2 км магистрального коллектора. Восстановительные работы после завершения земляных работ будут возобновлены после спада уровня грунтовых вод.

Кроме того, в парке «Меланж» продолжаются работы по благоустройству территории вдоль реки Нерская. В соответствии с пожеланиями жителей, увлекающихся речными сплавами, здесь будет вырублен сорняк, выровнен участок и обустроен плавный спуск к воде.

Благодаря масштабной модернизации системы водоотведения жители Куровского смогут забыть о проблемах с канализацией и наслаждаться комфортным проживанием. А благоустройство парка «Меланж» создаст новые возможности для отдыха и активного времяпрепровождения у реки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.