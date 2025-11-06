Депутат ГД Коган помог жительнице поселка Ступина решить вопрос с пандусом

Депутат Госдумы РФ Александр Коган в своем Telegram-канале сообщил о том, что к нему обратилась жительница поселка Ступина. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«В региональную приемную обратилась жительница поселка Усады (г.о. Ступино), инвалид II группы. Из-за проблем со здоровьем ей часто нужно посещать врачей, но отсутствие пандуса в подъезде делало каждый выход из дома настоящим испытанием», — написал депутат.

Проблема была решена вместе с администрацией городского округа Ступино. Пандусы были установлены.

«От всей души благодарю команду администрации за слаженную работу и отзывчивость. А нашу заявительницу за теплые слова благодарности», — написал Коган.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.