Депутат Балашихи проверил содержание придомовых территорий

Вместе с представителями управляющей компании МУП «БКС» депутат Балашихи Николай Говричев в рамках партпроекта «Школа ЖКХ» осмотрел дворы, оценил качество уборки, состояние детских площадок и мест отдыха. В ходе инспекции были выявлены как положительные моменты, так и вопросы, которые будут решены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы должны постоянно работать над улучшением качества жизни наших жителей. Благоустройство придомовых территорий — это важная составляющая комфортной городской среды. Мы будем продолжать контролировать эту работу и добиваться решения всех вопросов», — сказал Говричев.

Депутат обратил внимание на состояние зеленых насаждений. Некоторые деревья требуют обрезки, а газоны — более тщательного ухода. Он обсудил с представителями МУП «БКС» возможности улучшения озеленения дворов и повышения качества работ по благоустройству. В целом, Николай Говричев положительно оценил работу управляющей компании, отметив ряд положительных изменений в содержании территорий микрорайона.

Партпроект «Школа ЖКХ» нацелен на повышение эффективности управления жилищно-коммунальным хозяйством и улучшение качества жизни граждан. Регулярные проверки партийцев являются важным инструментом контроля и способствуют оперативному решению вопросов благоустройства в микрорайонах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.