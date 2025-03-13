Дело могут возбудить после обрушения пола в доме в Апрелевке

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассматривает вопрос открытия дела об административном правонарушении в адрес управляющей компании. В доме в Апрелевке на первом этаже подъезда жилого дома обвалился пол.

Вечером 12 марта в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждалось, в Апрелевке в подъезде жилого дома по адресу 1-я заводская, дом 17 обвалился пол на первом этаже. Сообщалось, что подвал якобы затоплен, и его не могут починить уже почти год.

Пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминский сообщила, что в подъезде дома уложили временный настил. Утром 13 марта выехала комиссия. Она выяснит, какие работы проводить и в каком порядке. Туда же приедет и начальник территориального управления.

Пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметила, что угрозы обрушения дома нет. При этом дом, находящийся по адресу, не имеет подвала. Подтоплений в технической приямке нет. Инженерные коммуникации не повреждены.

Обрушение произошло из-за износа арматурно-бетонной конструкции. 13 марта управляющая компания очистит помещение от мусора, установит опалубку.

Конструкцию пола планируют восстановить до 20 марта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.