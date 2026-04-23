Делегация водоканала Подольска посетила выставку IFAT China

Делегация Подольского водоканала приняла участие в международной выставке IFAT China в Шанхае и посетила профильные предприятия Китая. Специалисты изучили современные технологии водоснабжения и водоотведения и обменялись опытом с зарубежными коллегами, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сотрудники Подольского водоканала посетили Китайскую Народную Республику и приняли участие в международной отраслевой выставке IFAT China, которая прошла в Шанхае. На площадке форума они ознакомились с новейшими технологиями и оборудованием в сфере водоснабжения и водоотведения, а также с актуальными решениями для предприятий ЖКХ.

В рамках рабочей поездки делегация посетила производственные площадки ведущих компаний. В городе Сучжоу специалисты изучили технологический процесс выпуска электрических приводов на предприятии BONRAY.

Также представители водоканала побывали на заводе VAR в городе Далянь, где производят запорно-регулирующую арматуру. Они ознакомились с полным циклом — от литейного производства и сборки до испытаний, сертификации и подготовки продукции к отгрузке.

Полученные знания и практические решения планируется использовать при модернизации и развитии инфраструктуры предприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.