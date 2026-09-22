Делегация Татарстана изучила цифровые решения ЖКХ в Подмосковье

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области приняло делегацию Центра управления проектами, подведомственного Минстрою Республики Татарстан. На базе Дирекции сопровождения реализации программ инженерной инфраструктуры гостям представили подходы к строительству коммунальных объектов.

Делегации показали полный цикл сопровождения проектов — от определения потребности и включения объекта в госпрограмму до ввода в эксплуатацию. Статусы работ, исполнительную документацию и контрольные точки фиксируют в цифровых системах управления проектами.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что при министерстве в 2026 году начал работу проектный офис. Он контролирует все этапы строительства — от инженерных изысканий до ввода объектов в эксплуатацию. Благодаря его работе стоимость строительных проектов снизилась на 17%, а сроки оценки проектно-сметной документации сократились вдвое.

Участники встречи также обсудили критерии отбора объектов для региональной госпрограммы: степень износа сетей, аварийность и социальную значимость территории. В ЖКХ-Центре им представили «ЖКХ-Сканер», систему «ЖКХ-Контур», механизм двойного подтверждения подачи ресурса после аварий и датчики на объектах водоснабжения и водоотведения. Эти решения позволили вдвое сократить время реагирования на аварии и их устранения.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

В Московской области происходит трансформация системы ЖКХ, применяется все больше различных технологий, и преимущества цифровой диспетчерской становятся все более очевидными. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно все, что касается модернизации, замены котлов, сетей, — это очень важно. <…> Трансформация управления в системе ЖКХ означает все большее и большее использование технологий, счетчиков, датчиков, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит — цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз. Это значит — оснащенная аварийная служба, это значит — люди, подготовленные в аварийной службе, которые, пользуясь всем необходимым, могут оперативно, в гораздо более короткие сроки ликвидировать аварию», — сказал Андрей Воробьев.