Делегация Ленинского округа посетила форум по капитальному ремонту и планам на 2026 год

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов совместно с заместителем Татьяной Каляминой и руководителем Ленинского отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Людмилой Лернер приняли участие в областном форуме «Капитальный ремонт 2026-2028: от планов к реализации», который прошел в Доме правительства Московской области. Мероприятие было посвящено вопросам реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов и организации работ в муниципалитетах региона, сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Наша основная задача заключается не в формальном составлении планов на 2026 год, а в обеспечении их полноценного и качественного исполнения. При формировании программы мы руководствуемся запросами и потребностями жителей округа, планируя каждый этап работ с учетом требований к срокам и качеству. Предстоит реализация значительного объема мероприятий, и крайне важно, чтобы все работы были выполнены в соответствии с утвержденными стандартами», — подчеркнул глава Ленинского городского округа Станислава Каторов.



Уточняется, в Ленинском округе на 2026 год запланирован капитальный ремонт 28 многоквартирных домов с 110 системами. Среди них 22 дома и 90 систем будут отремонтированы по новым контрактам, 2 дома и 2 системы — перенесены с 2025 года, а 2 дома и 8 систем — работы по лифтовому оборудованию.



В пресс-службе добавили, что работы по ремонту запланированы в жилых комплексах и поселках города Видное по следующим адресам: жилой комплекс Видный на Белокаменном проезде, дома 1 и 7; на улице Гаевского, дома 6а и 8; на улице Новая, дом 3; поселке Развилка, дома 3а, 4а, 5а, 6а и 36; на улице Героя Советского Союза В. Фокина, дом 6; в поселке Новодрожжино, дома 11 и 13; в поселке Петровское, дома 3 и 6; на проезде Петровский, дома 12 и 16; в поселке Совхоз им. Ленина, дома 1, 8, 9 и 14; на территории Каширского шоссе, 23-й километр, дом 1; на улице Строительная, дом 23; и на улице ПЛК, дом 37.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.