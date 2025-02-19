Делегация из Пскова изучила опыт крупнейшего в Подмосковье КПО

Базу одного из крупнейших региональных комплексов по обработке отходов, расположенную на территории Сергиево-Посадского городского округа, с рабочим визитом посетила делегация из Пскова. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Встречу организовало министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В делегацию под председательством заместителя губернатора Псковской области Игоря Шатурного вошли врио председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству региона Ксения Григорьева и исполняющий обязанности генерального директора псковского регионального оператора «Экогрупп» Денис Кузнецов.

Цель визита — обмен опытом в сфере обращения с отходами, их обработки, утилизации и захоронения, в связи с грядущим запуском аналогичного предприятия в Псковской области.

«На территории Подмосковья работает 11 комплексов по переработке отходов. Все они автоматизированы и оснащены новейшим оборудованием. Наша цель — создать условия, при которых не будет возникать запахов и загрязнения почвы. Сейчас отбирается более 40 компонентов вторсырья — макулатура, стеклянная тара, металл и другие. Безусловно, все технологические процессы на комплексах необходимо продолжать совершенствовать, а также стараться создавать более безопасные и благоприятные условия, в том числе и для сотрудников таких предприятий», — сказал заместитель председателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Генеральный директор Сергиево-Посадского КПО Денис Борисов продемонстрировал производственные мощности комплекса и применяемые технологии. Гости ознакомились с пилотными проектами в сфере с обращениями с отходами, а также получили рекомендации по улучшению работы и эксплуатационных характеристик строящегося комплекса.

В ходе встречи обе стороны уделили особое внимание вопросам экологического просвещения населения. Визит завершился обсуждением дальнейшего сотрудничества и планированием совместных проектов, направленных на увеличение объема утилизации отходов в стране.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.