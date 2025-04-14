Член ассоциации советов МКД Белехова провела лекцию для кафедры министерства ЖКХ МГИМО

Руководитель комитета семей воинов Отечества, член координационного совета ассоциации председателей советов МКД — Юлия Белехова провела лекцию для студентов МГИМО. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Мероприятие прошло в рамках цикла образовательных мероприятий базовой кафедры министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ходе лекции были затронуты ключевые аспекты эффективного управления городской средой. Юлия Берехова раскрыла причины возникновения конфликтов и продемонстрировала, как правильно спланировать публичные мероприятия, подготовить информацию и донести ее до оппонентов.

Так же на встрече Юлия Александровна рассказала слушателям о том, какие инструменты необходимы для эффективного влияния на городских управленцев и другие заинтересованные стороны, обозначив важность грамотной подготовки аргументов и умения формулировать позицию таким образом, чтобы она находила отклик у представителей власти и общества.

Магистранты приняли участие в увлекательных дебатах, в ходе которых была подчеркнута важность изучения правовых и технических основ для успешного развития территории. Более того, участники узнали, как составить мотивированный ответ, что поможет в решении вопросов собственника.

По итогам встречи участники подчеркнули важность управленческой адаптивности — способности руководителя комбинировать разнообразные стили руководства, своевременно реагировать на трансформацию внешней среды и продуктивно синтезировать междисциплинарные знания для повышения эффективности деятельности организаций.

Поступить в магистратуру при МГИМО, а также принять участие в следующем образовательном мероприятии можно по ссылке. Информация относительно порядка приема абитуриентов и программы учебных дисциплин размещена на официальном сайте учреждения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев