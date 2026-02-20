Чистят парковки и выталкивают машины: как в Наро-Фоминске борются со снегопадом

сегодня в 09:18

В Наро-Фоминске продолжают бороться с последствиями сильного снегопада

Снегопад, с которым столкнулся Наро-Фоминский городской округ, оказался серьезным испытанием для сотрудников коммунальных служб. Управляющие компании функционируют в усиленном режиме работы.

Сотрудники УК «Воскресенский», которая обслуживает одноименный ЖК, начали убираться на большой территории парковки рядом с торговым центром. Десятки грузовиков заняты транспортировкой снега. Это делается, чтобы людям было удобно проезжать на машинах.

Рядом с торговым центром дороги для пешеходов чистили вручную, с помощью лопат. В соседнем жилом комплексе «Никольский» управляющая компания смогла привести в порядок парковки. Дворник расчистил контейнерную площадку.

На набережной птиц заметает большим количеством снега. Местные жители пришли к пернатым, чтобы накормить их.

На улице Полубоярова мужчина-дворник помог автомобилисту, чье авто застряло в сугробе на проезжей части. Машину получилось вытолкать совместными усилиями.

Специализированная техника доехала уже до улицы Войкова. Трактор успешно расчистил проезжую часть, но под снежным покровом нашли десятки машин. Не все жители послушали специалистов и убрали их. После завершения снегопада людям придется откапывать свои авто.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.