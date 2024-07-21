Чистая вода — в каждый дом: на 70% завершен капитальный ремонт ВЗУ в Дмитрове

На сегодняшний день фирма ООО «ЭкоСтройИнвест» проводит работы на ВЗУ в Дмитрове на улице Пушкинской в рамках федеральной программы «Чистая вода». Работы здесь выполнены на 70% от общего объёма, строители строго соблюдают график. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Пять лет назад Дмитровский городской округ вошёл в федеральную программу «Чистая вода». Благодаря этому в муниципалитете были построены и запущены в эксплуатацию станции обезжелезивания на 10 водозаборных узлах. А за счет средств местного бюджета произведен капитальный ремонт и запуск в эксплуатацию трёх станций обезжелезивания и двух ВЗУ с реконструкцией скважин. Процент обеспеченности жителей чистой водой вырос с 32,5% до 85%.

На сегодняшний день фирма ООО «ЭкоСтройИнвест» проводит работы на ВЗУ в Дмитрове на улице Пушкинской в рамках федеральной программы «Чистая вода». Работы здесь выполнены на 70% от общего объёма, строители строго соблюдают график.

Сейчас здесь ведётся строительство самой станции, которая включает в себя резервуары чистой воды, станцию обезжелезивания и второго подъёма. Уже смонтированы железобетонные колодцы, произведена обратная засыпка фундамента и траншей с послойным уплотнением. Вода перед подачей в городскую сеть будет проходить многоступенчатую очистку и обезжелезивание.

«Готовы фундаменты под резервуары и здание, завезены металлоконструкции каркаса станции и готовится процедура их сборки. После сборки здания будут установлены резервуары чистой воды и оборудование — насосы, станции обезжелезивания; оно закупается и уже ждём первые поставки», —рассказал Владимир Тимошкин, руководитель проектов ООО «ЭкоСтройИнвест».

ВЗУ № 2 на улице Рабочей в Яхроме работы также ведёт ООО «ЭкоСтройИнвест» с середины прошлого года. В Яхроме процент выполнения — 60. Заканчивается монтаж инженерных сетей, работы по гидроизоляции и монтажу двух новых колодцев. После завершения всех работ и возведения станции территория будет полностью благоустроена. Окончание всех работ запланировано на октябрь этого года.

В рамках модернизации этого коммунального объекта будет проведена полная замена оборудования и установка системы обезжелезивания воды. Ещё здесь будет установлена станция второго подъема, два резервуара по 800 литров чистой воды каждый.

«Подрядчик организовал проведение работ так, чтобы жители Яхромы не испытывали никаких неудобств и получали в дома воду бесперебойно», — сказал Илья Поночевный, глава Дмитровского городского округа.

После капремонта этот водозаборный узел станет более мощным и будет подавать очищенную воду более чем 16 тысячам жителям Яхромы. Поночевный в беседе с представителем генподрядчика вновь отметил, что все работы должны вестись без срыва графика и с соблюдением всех требований, прописанных в техническом задании.