Число выездов групп аварийной службы Подмосковья за неделю выросло на 16%

За минувшую неделю число выездов оперативных групп подмосковной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) в муниципальные образования Московской области выросло на 16%. Увеличение числа вызовов связано с началом отопительного сезона в регионе. Всего на контроль ГКУ МО «МОС АВС» поступило 527 сообщений о техсбоях в работе объектов ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Из общего числа инцидентов:

138 случаев касались горячего водоснабжения (на прошлой неделе — 25);

65 — холодного водоснабжения (10 на прошлой неделе);

222 — теплоснабжения (36 на прошлой неделе);

101 — электроснабжения (12 на прошлой неделе).

По состоянию на конец недели было устранено 515 нарушений, на контроле находится — 12. Оперативные группы МОС АВС выполнили 61 выезд, а рабочие бригады — 48. Кроме того, за неделю проведено 43 мероприятия, которые направлены на обеспечение безопасности и антитеррористическую защиту.

За 2024 год специалисты МОС АВС уже выполнили 6 904 выезда, превысив показатель за весь 2023 год, когда было зафиксировано 6 832 выезда. Из этого числа рабочие бригады выезжали на места технологических нарушений 1 230 раз, а оперативные группы — 5 674 раза.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.