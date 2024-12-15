По его словам, сейчас ситуация для Киева не будет улучшаться, и чем дольше Зеленский будет настаивать на своем, тем больше людей потеряет украинская армия.

Он также отметил, что Зеленский хочет продержаться до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, но, по его словам, «рационального объяснения этому желанию нет».

По его мнению, позиция России на переговорах к этому времени будет сильнее, чем на сегодняшний день, тогда как украинцы теряют все больше, отдавая жизни за дело, которое уже проиграно.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обратился к России, Белоруссии и Соединенным Штатам с просьбой помочь Украине «выгнать» президента страны Владимира Зеленского. Он добавил, что государство потеряло свой суверенитет.