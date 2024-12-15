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В Венгрии заявили, что часть мира хочет нового миропорядка без доминирования США

Председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер заявил, что значительная часть мира хочет нового порядка без доминирования США, сообщает РИА Новости .

«Мира, в котором правит не одна Америка, а который строится на равноправном и взаимном сотрудничестве стран», — заявил он.

По его словам, новый миропорядок невозможен без участия России.

Он допустил, что в мире будут существовать две системы.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине при договоренности о прекращении огня.