Кураховская городская администрация получала указания отказывать в гуманитарной помощи мирным жителям, которые писали соответствующие заявления на русском языке, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова бывшей сотрудницы администрации Алины.

По ее словам, во время активных боевых действий начальник военной администрации давал указания в выдаче гуманитарной помощи населению мирным, в том числе бабушкам, маломобильным людям.

«Если люди писали заявление на русском языке, было указание от руководства отказывать им в помощи, ничего не выдавать», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в западных соцсетях фактчекинг в русскоязычном пространстве отдан на откуп организациям, которые подчиняются киевскому режиму.