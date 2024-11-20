В западных соцсетях фактчекинг в русскоязычном пространстве отдан на откуп организациям, которые подчиняются киевскому режиму. Руководители этих организаций придерживаются нацистских и экстремистских взглядов, поддерживая убийства российских граждан, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все на собственном опыте знаем, что из себя представляют подрядные организации, занимающиеся проверкой постов на достоверность информации. Давайте к примерам. Twitter (сейчас — соцсеть Х — ред.), Facebook* — русскоязычное пространство восточной Европы было отдано на откуп киевскорежимным (не хочется говорить — украинским) компаниям VoxCheck и StopFake. Руководство и сотрудники этих компаний 6-7 лет назад были тесно связаны с ультраправыми активистами и идеологами партии „Свобода“», — сказала Захарова на форуме «Диалог о фейках 2.0».

Официальный представитель МИД РФ добавила, что ныне эти люди не скрывают своих нацистских и экстремистских взглядов и откровенно поддерживают убийства российских журналистов, общественных деятелей, военнопленных и гражданского населения. По ее словам, также эти люди выступают за запрет русского языка и культуры, преследуют каноничное православие на Украине.

«Неудивительно, что с такими фактчекерами, хотя в этом слове есть одна лишняя буква, каждый наш священный праздник, День Победы, на платформе Facebook* знаменуется блокировками и удалениями», — добавила Захарова.

Она добавила, что это не просто переписывание истории, а ее уничтожение.

*Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.